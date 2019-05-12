موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

البث المباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم الأحد 12 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة ليفربول وولفرهامبتون - التغطية المباشرة

دق 69: ليفربول - ولفرهامبتون | ولفرهامبتون اقترب من تعديل الكفة

دق 65: ليفربول - ولفرهامبتون | تراجع كثيراً أداء لاعبي ليفربول خلال الفترة الثانية وهذا منطقي نظراً للنتيجة الحاصلة في في مباراة مانشستر سيتي وبرايتون 3-1

ليفربول - ولفرهامبتون | بداية الشوط الثاني

الفوز الآني والحالي لفريق ليفربول على ولفرهامبتون 1-صفر لا يعطيه لقب الدوري الإنكليزي لأن مانشستر سيتي متفوق على برايتون 2-1 في الشوط الأول.

ليفربول - ولفرهامبتون | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على ضيفه ولفرهامبتون 1-صفر

دق 44: ليفربول - ولفرهامبتون | تصويبة مات دوهيرتي، لاعب ولفرهامبتون، تجد العارضة

دق 34: ليفربول - ولفرهامبتون | تصويبة المصري محمد صلاح فوق الخشبات الثلاثة

دق 25: ليفربول - ولفرهامبتون | الحارس البرتغالي روي باتريسيو يتألق وينقذ شباك ولفرهامبتون

دق 17: ليفربول (1) - (0) ولفرهامبتون | مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول، السنغالي يصل للهدف 21 في البريميرليغ هذا الموسم.

ليفربول - ولفرهامبتون | بداية المباراة في ملعب الأنفيلد.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول | محمد صلاح أساسي في تشيكلة المدرب الألماني يورغن كلوب

🔴 TEAM NEWS 🔴



Our final @premierleague starting line-up of the season, as we take on @Wolves. 🙌 #LIVWOL — Liverpool FC (@LFC) May 12, 2019

ولفرهامبتون |