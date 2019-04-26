البث المباشر لمباراة ليفربول و هيديرسفيلد

مباراة ليفربول وهيدرسفيلد بث مباشر ستكون فرصة لزملاء المصري محمد صلاح للفوز واستعادة كرسي صدارة الدوري الانكليزي بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر حاليا بفارق نقطة وحيدة.

موعد مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون

ليفربول وهيديرسفيلد تاون بث مباشر اليوم الجمعة 26 نيسان/أيلول في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 21:00 بتوقيت مصر).

البث المباشر لمباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون ستكون حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

دق 23 الهدف الثاني لليفربول: عرضية دقيقة من روبرتسون نحو السنغالي ساديو ماني الذي سدد براسه وغالط الحارس الدنماركي لوسل

- دق 1 هدف ليفربول الاول: دخول قوي لكتيبة كلوب في هذه المباراة، صلاح يمرر باحكام نحو نابي كيتا والاخير يفتتح النتيجة مبكرا للريدز.

- الحكم كيفن فريند يعطي اشارة انطلاق مباراة ليفربول وهيديرسفيلد

تشكيلة ليفربول

تشكيلة هيديرسفيلد

مشاهدة مباراة ليفربول وهيديرسفيلد تاون في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.