موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل

بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الأحد 4 أيار/مايو انطلاقاً من الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول ونيوكاسل ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في بث مباشر عبر الانترنت

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مباراة نيوكاسل وليفربول - التغطية المباشرة

دق 32 نيوكاسل - ليفربول | محمد صلاح في التمرير والسنغالي مانيه يصوب لكن حارس نيوكاسل يتألق

دق 28 نيوكاسل - ليفربول | المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول بطريقة رائعة: صلاح يدوّن الهدف 22 له هذا الموسم في البريميرليغ.

دق 26 نيوكاسل - ليفربول | العارضة تنقذ شباك ليفربول من هدف محقق

دق 20 نيوكاسل - ليفربول | الغاني كريستيان أتسو يدوّن هدف التعادل لأصحاب الأرض (1-1)

دق 13 نيوكاسل - ليفربول | الهولندي فان دايك، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي لهذا الموسم، يفتتح التسجيل لفريق ليفربول

دق 11 نيوكاسل - ليفربول | محمد صلاح اقترب من شباك نيوكاسل

نيوكاسل - ليفربول | بداية المباراة في ملعب سانت جيمس بارك

التشكيلة الأساسية للفريقين

ليفربول: المصري محمد صلاح حاضراً في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب

نيوكاسل يونايتد