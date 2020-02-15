وسجل هدف الريدز الوحيد السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 78، ليرتفع رصيد فريق المدرب يورغن كلوب إلى 76 نقطة في صدارة الترتيب.

أما نوريتش فزادت معاناته واستمر أخيراً بـ18 نقطة.

نهاية المباراة بفوز ليفربول 1-0.

تفاصيل من مباراة ليفربول ونوريتش سيتي

- د 89 بوكي يضيع التعادل بتسديدة احتضنها أليسون.

- هدف لليفربول د 78 السنغالي ساديو مانيه ينهي الجفاف التهديفي بهزه الشباك من كرة استقبلها باليمنى وسددها باليسرى أرضية بثقة في مرمى كرول.

- د 72 نوريتش لا يكتفي فقط بالتماسك، إنما يهدد مرمى ليفربول بكرة قوية للنرويجي اليكساندر تيتي أصابت القائم.

- ليفربول يطبق بشكل كلي على مرمى نوريتش لكن الهدف لا يزال عصياً.

- د 59 كرول يتابع تألقه ويتصدى بقوة وبشكل مزدوج لكرة خطيرة لصلاح ثم الأخطر كرة كيتا.

- د 58 تصدي رائع من الهولندي تيم كرول لتسديدة نبي كيتا القوية.

- يبدو أن ليفربول سيرمي بكل ثقله في الشوط الثاني، ولكن ارتداد نوريتش وارد في كل لحظة.

- فاز ليفربول 33 مرة في آخر 34 مباراة لعبها في الدوري الممتاز، منتصراً في كل من آخر 16، ومحافظاً على نظافة شباكه 9 مرات في آخر 10.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

- د 35 المفاجئ أن أخطر فرص اللقاء لم تأت من ليفربول بل من نوريتش، حين فضّل الألماني لوكاس روب التمرير على التسديد فانقض أليسون بشجاعة على الكرة.

- منتصف الشوط الأول، نوريتش يبدي مقاومة جيدة لكنه يخسر ظهيره الأيسر بايرام للإصابة في الدقيقة 27.

- د 10 فيرمينو كاد أن يوقع على هدف التقدم لكن دفاع نوريتش لا يزال صامداً.

- د 05 ليفربول يصل إلى مرمى منافسه لكنه حتى الآن غير مستعجل على الهدف الأول.

- د 01 الحكم ستارت أثويل يطلق صافرة بداية اللقاء.

- لم يفز نوريتش سيتي في آخر 13 مباراة لعبها أمام ليفربول في دوري القمة (تعادل 2 خسر 11).

📋 #NORLIV team news.



One change to the starting XI from our last @premierleague game; Keita for Fabinho.



Mane and Milner return to the matchday squad. https://t.co/edmad7Rm5l — Liverpool FC (@LFC) February 15, 2020