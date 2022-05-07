مباراة ليفربول وتوتنهام بين طموحات الصدارة والتأهل لدوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 7, 2022 12:37 3:17 دقيقة بهدف الانقضاض على الصدارة في حال تعثر مانشستر سيتي، يبحث ليفربول عن تحقيق فوز يبقيه في سباق اللقب الإنكليزي وذلك في الجولة السادسة والثلاثين عندما يواجه توتنهام الباحث عن مقعد في دوري الأبطال. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز توتنهام ليفربول -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة منتخب أوكرانيا يستعد في سلوفينيا لمقابلة اسكتلندا 2:36 دقيقة الأهلي ووفاق سطيف - التغطية الخاصة 3:13 دقيقة الوداد عاقد العزم رغم الغيابات 3:34 دقيقة وفاق سطيف الجزائري يشد الرحال إلى القاهرة 3:17 دقيقة ليفربول وتوتنهام بين آمال الصدارة والتأهل للأبطال 2:36 دقيقة الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف في موقعة منتظرة 1:16 دقيقة أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي بحسب كوكي 0:39 دقيقة الفيفا يرد على طلب الجزائر 3:28 دقيقة موناكو يشدد الخناق على مرسيليا 0:42 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد