مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال

نهاية الشوط الأول بتقدم دراماتيكي لأرسنال 2-1

هدف لأرسنال (44) سجله ريس نيلسون بعدما تلقى كرة رائعة من لاغازيت الذي بدوره استغل خطأ حارس ليفربول اليسون.

هدف لأرسنال (32) هفوة قاتلة من فان دايك عندما أعاد الكرة لحارسه أليسون لكن لاغازيت سبقه إليها وسجل التعادل (1-1)

(20) هدف لليفربول وقع عليه ساديو ماني بعد تمريرة حاسمة من روبرتسون.

(12) القائم الأيمن للحارس الأرجنتيني ماريتينيز يحمي مرمى أرسنال من هدف محقق كان سيتسبب به حارس المدفعجية عندما سدد الكرة بالمهاجم البرازيلي فيرمينو.

(10) دقائق على البداية واللعب بحذر سمة الجانبين كما أن الكرة أغلب الوقت في منتصف الميدان.

الحكم الدولي بول تيرني يطلق صافرة البداية في مباراته الـ24 ضمن الدوري الإنكليزي هذا الموسم.

تشكيلة كل من أرسنال وليفربول

📋 Five changes from the weekend...



➡️ Cedric, Holding, Saka, Torreira, Nelson

⬅️ Bellerin, Mustafi, Kolasinac, Ceballos, Aubameyang#ARSLIV — Arsenal (@Arsenal) July 15, 2020

إليكم تشكيل الريدز لمواجهة آرسنال في مباراة الليلة 📋⚫️ — ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 15, 2020

مشاهدة مباراة ليفربول ومضيّفه أرسنال متوفرة لمشاهدي beIN SPORTS عبر الانترنت أو المشاهدة التلفزيونية بنقل مباشر وحي فقط عبر قنواتنا.

مباراة ليفربول وأرسنال تأتي ضمن الجولة السادسة والثلاثين من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويسعى أرسنال المستضيف لتدارك "عثرته" الأخيرة على أرض توتنهام (1-2) والتي عصفت بأحلامه في المراهنة على بطاقة مؤهلة لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلعب "المدفعجية" آخر أوراقهم للخروج على الأقل بمقعد في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

في المقابل، لن يكون ليفربول بطل الـ"بريميرليغ" للموسم الحالي تحت الضغوط وسيحاول تحقيق فوز معنوي جديد.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال سيكون اليوم الأربعاء 22:15 بتوقيت مكّة المكرمة وستكون منقولة عبر beIN SPORTS HD 1 وbeIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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