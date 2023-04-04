الفريقان يمران بحالة صعبة، حيثُ يحتل نوتنغهام المركز السادس عشرة من أصلِ عشرين فريقا، ويواجه حالياً خطر الهبوط والابتعاد عن دوري الكبار، وسيسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور وبالتالي سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أملاً في تحسين مركزه والهروب من مناطق الخطر.

وعلى الجانب الآخر يحتل ليدز يونايتد المركز الثامن عشرة بعد نتائجه المخيبة وخسارتهِ الأخيرة أمام المتصدر آرسنال بهدفٍ لأربعة، وعلى ذلك الأساس سيعمل على الاستفادة من عملي الأرض والجمهور للفوز.

مباراة ليدز يونايتد ونوتنغهام فورست ستنطلق في الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة وستذاع عبر قناة beIN SPORTS 3 PREMIUM.

