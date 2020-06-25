موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي
- (36) هدف من هجمة مرتدة غاية في الاتقان قادها الأميركي كريستيان بوليسيتش ووضعها باتقان عن يسار إيدرسون في الزاوية البعيدة.
- (32) أول خطورة فعلية للبلوز على مرمى سيتي رأسية عبر أندرياس كريستينسن أنقذها إيدرسون.
- (18) رأسية خطيرة للبرازيلي فيرناندينيو يبعدها كيبا حارس تشيلسي بصعوبة.
- (10) اللعب ينحصر في وسط الملعب لا فرص خطيرة إلى الآن.
- (5) مان سيتي يحاول فرض أسلوبه لخطف هدف مبكر يحقق به البداية الجيدة.
- انطلاق المباراة.
التشكيلة الرسمية لكل من تشيلسي ومانشستر سيتي
البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم الخميس 25 يونيو/حزيران انطلاقاً من الساعة 22:15 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ستكون منقولة على beIN SPORTS HD 1.
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
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