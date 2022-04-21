ما هي أصداء تعيين تين هاغ مدرباً لمانشستر يونايتد؟ April 21, 2022 14:47 5:08 دقيقة من خلال التعاقدات مع المدربين السابقين وفشلهم في الارتقاء بنتائج النادي، بات الحملُ كبيراً الآن على المدرب الجديد، لذلك ما هو المطلب الرئيسي من هذا التعاقد بالنسبة لإدارة اليونايتد؟ مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة عقوبات قد تلحق ببرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس 5:08 دقيقة ما هي أصداء تعيين تين هاغ مدرباً لمانشستر يونايتد؟ 0:44 دقيقة بوتشيتينو سعيد بأداء باريس سان جيرمان 1:48 دقيقة الشرطة يفوز بلقب كأس أمير دولة قطر للكرة الطائرة 1:07 دقيقة فرنانديش يتحدّث عن موسم مانشستر يونايتد 2:21 دقيقة برشلونة من أجل تصحيح المسار 0:29 دقيقة إريك تين هاغ مدرباً جديداً لمانشستر يونايتد 5:09 دقيقة فوز مثير لمرسيليا على نانت 5:31 دقيقة ريال يقترب من لقب الليغا بتجاوزه عقبة أوساسونا 5:14 دقيقة أرسنال يهزم تشيلسي ويُشعل صراع دوري الأبطال