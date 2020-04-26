تعالوا نتذكر ما حصل في الدوري الإنكليزي الممتاز قبل التوقف الإجباري للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الرياضي في العالم بأسره إلى اليوم.

قبل التوقف الذي فرضه وباء كورونا ومازال مستمراً عاد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز إلى سكة الانتصارات حين استقبل بورنموث بعد سقوطه في المرحلة 28 أمام واتفورد للمرة الأولى في الموسم.

ملخص مباراة ليفربول بورنموث 2-1 👇

انتصار ليفربول الثمين على بورنموث جاء بعد معاناة كبيرة، حيث تقدم الضيوف في النتيجة ثم حاول نجوم الريدز كثيراً للعودة في المباراة قبل أن يتمكن المصري محمد صلاح من إدارك التعادل في الدقيقة (24) ثم استطاع زميله السنغالي ساديو مانيه من منح النقاط الثلاث للحمر.

فوز الحمر عزّز صدارتهم للدوري الإنكليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي الذي سقط للمرة السابعة في الموسم لكنه كان سقوطا مدوّياً أمام الجار والغريم يونايتد بثنائية نظيفة حملت توقيع أنطوني مارسيل واليافع ماكتوميناي.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 👇

بهذا الفوز عزّز يونايتد فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكن الصراع مع تشيلسي مازال قائماً حيث استطاع البلوز صاحب المركز الرابع تحقيق فوز جديد وجاء على حساب إيفرتون برباعية نظيفة.

شاهد ملخص مباراة تشيلسي وايفرتون علر الرابط التالي تشيلسي يقسو على إيفرتون ويعزز مركزه الرابع

هذا أبرز ما جاء في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز التي توقفت على إثرها المنافسة بسبب فيروس كورونا الذي نتمنى أن ينتهي قريباً لتعود الحياة إلى العالم عموماً وملاعب كرة القدم خصوصاً.

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