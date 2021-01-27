ما المتوقع من توخيل لانتشال "سفينة تشيلسي"؟ من قبل beIN SPORTS January 27, 2021 15:08 8:27 دقيقة مراسل beIN SPORTS إبراهيم خضرا يٌطلعنا عما ينتظر توماس توخيل المدرب الجديد لتشيلسي بعد خلافته لفرانك لامبارد. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز فرانك لامبارد تشيلسي الإنكليزي توماس توخيل -آخر الفيديوهات 8:27 دقيقة ما المتوقع من توخيل لانتشال "سفينة تشيلسي"؟ 1:42 دقيقة مواجهات مرتقبة في دور المجموعات من دوري الأبطال 0:32 دقيقة تراي يونغ يضع حداً لمسلسل انتصارات كليبرز 1:00 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي 3:41 دقيقة أرسنال "يثأر" من ساوثمبتون 4:56 دقيقة مانشستر سيتي يقسو على وست بروميتش ويتصدر مؤقتاً 5:36 دقيقة المنتخب المغربي يبلغ ربع النهائي باقتدار 0:28 دقيقة غوميز "الحزين" ينتقل إلى إشبيلية 1:12 دقيقة وست هام إلى المركز الرابع مؤقتاً 0:25 دقيقة برشلونة يحدد السابع من مارس موعداً لانتخاب رئيس له