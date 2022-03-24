مايكل أوين: واثق من توقيع صلاح لعقد جديد مع ليفربول من قبل beIN SPORTS March 24, 2022 18:24 1:21 دقيقة عبّر مايكل أوين نجم ليفربول والمنتخب الإنكليزي السابق عن ثقته في توقيع النجم المصري محمد صلاح لعقد جديد مع ليفربول وذلك في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS. مقابلات مايكل أوين الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة كوردا وكيريوس إلى الدور الثاني في ميامي 2:43 دقيقة اختتام بطولة محترفي تنس الطاولة في الدوحة 2:57 دقيقة فوز ثمين للمنتخب العراقي على نظيره الإماراتي 1:55 دقيقة حسن الذوادي يرد على انتقادات لويس فان غال 1:21 دقيقة مايكل أوين واثق من بقاء صلاح في ليفربول 4:34 دقيقة المنتخب السعودي يتعادل مع الصين 3:53 دقيقة منتخب سوريا يحقق فوزاً معنوياً على لبنان 2:01 دقيقة عمان تتغلّب على فيتنام 3:15 دقيقة كوريا الجنوبية تنتزع الصدارة من إيران 3:42 دقيقة فوز اليابان يؤهلها مع السعودية إلى مونديال قطر