وأكدت رابطة البريمييرليغ في بيان نشرته على موقعها الرسمي أنّه يمكن لعشاق أي ناد في إنكلترا وأوروبا أن يحلموا حالياً بأنّ فريقهم قد يصعد إلى القمة ويلعب ضد الأفضل وأن فكرة دوري "السوبر الأوروبي" ستقضي على هذا الحلم.

وعبرت الرابطة عن فخرها بإدارة مسابقة كرة قدم تنافسية وجذابة جعلت منها الدوري الأكثر مشاهدة على مستوى العالم وأن "دوري السوبر الأوروبي" سيقوض جاذبية اللعبة بأكملها، وسيكون له تأثير ضار للغاية على الآفاق الفورية والمستقبلية للدوري الإنكليزي الممتاز والأندية الأعضاء، وجميع العاملين فيه.

وقال أليكس فرغسون أسطورة التدريب إن دوري السوبر الأوروبي سيؤدي إلى تراجع كرة القدم الأوروبية 70 سنة.





وبدوره هاجم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم المشاركين في دوري السوبر الأوروبي معتبراً إياهم مجموعة من الأنانيين وغير المتضامنين.

ونشر أيضاً الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بياناً مشتركاً مع الرابطة الفرنسية لكرة القدم يعارضان فيه أيّ خطة لإقامة دوري السوبر الأوروبي.