ماني يتجاهل كلوب ويرفض مصافحته! من قبل beIN SPORTS May 14, 2021 15:22 0:34 دقيقة حاول المدرب الألماني يورغن كلوب مصافحة اللاعب السنغالي ساديو ماني عقب صافرة نهاية مباراة ليفربول ومضيفه مانشستر يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز إلا أن الأخير تجاهل الرد على مدربه. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز يورغن كلوب ساديو ماني -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة نادال يتجاوز زفيريف ويبلغ نصف نهائي دورة روما 0:35 دقيقة هاشيموتو تتحدث عن عريضة إلغاء الأولمبياد 5:30 دقيقة تعرف على آخر الأخبار داخل إنتر وفي أروقة يوفنتوس 0:45 دقيقة فيفا يوافق على تمثيل لابورت لمنتخب إسبانيا 0:48 دقيقة إدارة يوفنتوس تطلب من اللاعبين تأجيل الرواتب 0:47 دقيقة كونتي يهرب من وسائل الإعلام! 0:34 دقيقة ماني يتجاهل كلوب ويرفض مصافحته! 0:51 دقيقة كونتي يتصالح مع لاوتارو بنزال في الملاكمة ! 0:28 دقيقة توسيع حالة الطوارئ في اليابان 2:34 دقيقة دربي مغاربي مشوّق بين المولودية والوداد