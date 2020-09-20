حسم ليفربول مباراته القوية مع مضيفه تشيلسي بفضل نجمه مانيه 2-0 اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وبعد أن تألق المصري محمد صلاح بشكل لافت من خلال ثلاثيته في فوز ليفربول الأول على حساب ليدز يونايتد 4-3 جاء الدور على زميله مانيه صاحب ثنائية الانتصار على تشيلسي.

واستفاد ليفربول من طرد الدنماركي كريستينسن (45+1) قبل أن يسجل مانيه الثنائية (50+54).

وأضاع الإيطالي جورجينيو فرصة محققة لإعادة فريقه إلى اللقاء بعد فشله في تسجيل ركلة جزاء أمام تألق البرازيلي أليسون حارس الريدز (75).

وهذا الفوز الثاني لحامل اللقب بينما تلقى تلامذة لامبارد الخسارة الأولى في المسابقة بعد تجاوزهم برايتون 3-1 الأسبوع الفائت.

وأجرى كلوب تغييراً واحداً على التشكيلة الاساسية التي بدأت أمام ليدز، حيث أشرك البرازيلي فابينيو في مركز قلب الدفاع بدلاً من جو غوميز، أسوة بفرانك لامبارد الذي اكتفى بتعديل واحد مشركاً الكرواتي ماتيو كوفاشيتش أساسياً بدلاً من روبن لوفتوس-تشيك.



وجاء الشوط الأول مخيباً من الفريقين حيث شهد تسديدة واحدة على المرمى كانت من نصيب ليفربول فيما فشل النادي اللندني في التسديد بين الخشبات الثلاث.



وشهدت نهاية الشوط الأول طرد مباشر لكريستنسين لعرقلته مانيه (45+1)، ليصبح أول لاعب يطرد في المواجهات بين الفريقين في الدوري الممتاز منذ لامبارد عام 2009.



ودفع كلوب في الشوط الثاني بتياغو ألكانتارا الوافد الإسباني الجديد من بايرن ميونيخ الألماني بطل أوروبا بدلاً من القائد جوردان هندرسون.



وافتتح مانيه التسجيل برأسية إثر عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينو من داخل المنطقة(50).



وارتكب بعدها الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا خطأ في تشتيت الكرة اقتنصها الدولي السنغالي على باب المرمى مسجلاً هدفه الثاني (54)،



ولم يبدأ ألكانتارا مباراته الأولى كما تمنى، إذ تسبب بركلة جزاء لتشيلسي إثر عرقلته المهاجم الألماني تيمو فيرنر القادم هذا الصيف إلى ستامفورد بريدج من لايبزيغ، إلا أن أليسون تصدى بنجاح لمحاولة جورجينيو (75)، ليهدر الأخير أول ركلة جزاء مع تشيلسي في جميع المسابقات من أصل تسع محاولات.

وكانت أفضل فرص تشيلسي محاولة البديل تامي أبراهام بيمناه من منطقة الجزاء تصدى لها أليسون (84) بعد خمس دقائق من نزوله.



وكاد مانيه أن يخرج بالـ "هاتريك" عندما سدد كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة أبعدها أريسابالاغا قبل أن يهدر بعد ثوان الهولندي جورجينيو فينالدوم فرصة الهدف الثالث بطريقة غريبة، بعدما تصدى الحارس الإسباني لكرة المصري محمد صلاح صاحب الهاتريك أمام ليدز، فتهيأت أمام الهولندي الذي فشل في متابعتها(90+2).

وحقق ليستر سيتي فوزاً كبيراً على ضيفه بيرنلي بأربعه أهداف مقابل هدفين.

وسجل كل هارفي بارنيس (20) والهولندي إريك بيترس (50 خطأ في مرماه) وجيمس جاستن (61) والبلجيكي دينيس برايت (79) رباعية ليستر في المقابل دوّن النيوزيلندي كريس وود (10) وجيمي دان (73) ثنائية الضيوف.