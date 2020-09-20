مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 20:03 2:04 دقيقة اتسمت تصريحات السنغالي ساديو مانيه نجم ليفربول بالتواضع رغم تألقه اللافت وقيادته الريدز لتجاوز تشيلسي بفضل تسجيله لثنائية في قمة مباريات الدوري الممتاز. اضغط للمزيد لمشاهدة ملخص وتقرير المباراة مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تشيلسي ساديو مانيه -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة وليد عباس: "المباراة كانت صعبة على الطرفين" 0:41 دقيقة يوفنتوس يهزم سامبدوريا بالثلاثة ورونالدو يسجل 2:59 دقيقة الشرطة العراقي يتعادل مع استقلال الإيراني 0:41 دقيقة كولوسيفسكي يفتتح عداد أهداف يوفنتوس 2:05 دقيقة لامبارد: البطاقة الحمراء كانت نقطة تحول 1:42 دقيقة يورغن كلوب سعيد بأداء الفريق 2:04 دقيقة مانيه يروي بتواضع تفاصيل فوز ليفربول على تشيلسي 0:57 دقيقة أليسون: "كنا نعرف مدى صعوبة الفوز على تشيلسي" 0:36 دقيقة جحفلي: "الهلال لا يتأثر" 0:31 دقيقة أمير كردي: "كان هدفنا تحقيق التأهل"