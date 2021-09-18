وساهم مانيه في فوز فريقه الباهر على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

كما أصبح السنغالي أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية أمام نفس الفريق في تاريخ الـ"بريميرليغ".