وساهم مانيه في فوز فريقه الباهر على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
كما أصبح السنغالي أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية أمام نفس الفريق في تاريخ الـ"بريميرليغ".
وساهم مانيه في فوز فريقه الباهر على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت في المرحلة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
كما أصبح السنغالي أول لاعب يسجل في 9 مباريات متتالية أمام نفس الفريق في تاريخ الـ"بريميرليغ".
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