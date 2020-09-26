مانيه في حوار حصري مع beIN SPORTS: " الفريق مطالب بأن يكون مستعداً لخوض كل مباراة" من قبل beIN SPORTS September 26, 2020 13:41 1:01 دقيقة أكد الدولي السنغالي ساديو مانيه، في حوار حصري مع beIN SPORTS، بأن فريقه ليفربول مطالب بأن يكون مستعداً لخوض كل مباراة وذلك قبل مواجهة أرسنال في الدوري. مقابلات تقارير إخبارية أرسنال ليفربول ساديو مانيه -آخر الفيديوهات 1:01 دقيقة فرنانديش: "كان من الممكن أن تكون النتيجة مغايرة" 6:35 دقيقة مانشستر يونايتد يحقق فوزاً دراماتيكياً على برايتون 0:42 دقيقة روسي سينتقل الى فريق ياماها الرديف 0:56 دقيقة كلوب يُشيد بأداء نابي كيتا 1:09 دقيقة كاسبر شمايكل: "مواجهة سيتي ستكون صعبة" 1:19 دقيقة كولمان: "الفريق جاهز لمواجهة كريستال" 1:01 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول مهمة صعبة" 1:16 دقيقة محرز: "يجب الاستفادة من الأخطاء" 1:01 دقيقة مانيه: "الفريق مطالب بأن يكون مستعداً" 2:32 دقيقة إنتر يستهل مشواره في "الكالتشو" بملاقاة فيورنتينا