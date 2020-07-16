

حقق مانشستر يونايتد فوزاً مهماً على مضيفه كريستال بالاس بهدفين نظيفين اليوم الخميس ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجّل ماركوس راشفورد (45) والفرنسي أنطوني مارسيال (78) هدفي فريق "الشياطين الحمر".

ورفع يونايتد رصيده إلى 62 نقطة في المرتبة الخامسة بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا علماً أن الفريقين سيلتقيان في الجولة الأخيرة من الـ"بريميرليغ".

في المقابل تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز 14.



