والفوز هو الثالث لمانشستر يونايتد على وست هام هذا الموسم بعد ان تغلب عليه ذهابا في لندن 3-1، ثم 1-صفر بعد التمديد في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 57 نقطة فانتزع المركز الثاني من ليستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، وكان ليستر ارتقى للمركز الثاني مؤقتاً بعد فوزه الكبير على شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة.

من جانبه تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز الخامس.

وعاد ماركوس راشفورد إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد غيابه عن مباراة ميلان في الدوري الأوروبي الخميس إثر إصابته في مباراة الديربي ضد مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

تفاصيل المباراة

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب في حين بدا واضحاً بأن وست هام يسعى إلى الخروج بالتعادل أو الاعتماد على الهجمات المرتدة لاقتناص هدف.

وسنحت فرصتان خطيرتان لمانشستر يونايتد الأولى عندما رفع صانع الألعاب برونو فرنانديش كرة متقنة داخل المنطقة لم يحسن راشفورد غير المراقب تسديدها برأسه (25)، ثم سدد مايسون غرينوود أفضل لاعبي فريقه كرة زاحفة بيسراه تصدى لها الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي فاصطدمت بالقائم وخرجت (33).

وبقيت الافضلية لمانشستر يونايتد في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل بلنيران الصديقة عندما رفع فرنانديش كرة من ركلة ركنية حاول كريغ داوسون تحت ضغط هاري ماغواير فسددها بالخطأ داخل شباك فريقه (53).

وكاد مانشستر يونايتد يعزز تقدمه عندما سدد فرنانديش كرة ماكرة ابعدها فابيانسكي ببراعة (60).

وخرج وست هام من قوقعته وبادل مانشستر يونايتد الهجمات وسدد يارود بوين كرة رأسية مرت الى جانب القائم (64).

وتصدى القائم لكرة قوية سددها غرينوود بعد هجمة مرتد سريعة للشياطين الحمر (77).

