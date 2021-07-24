وسيبقى مهاجم "الشياطين الحمر" السابق الذي تسلم مهامه الفنية خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو في عام 2018، في ملعب "أولد ترافورد" على الأقل حتّى 2024، حيث يتضمن العقد الجديد خيار التجديد لعام إضافي.

وكانت ادارة النادي قررت الاستعانة بجهود سولشار كمدرب موقت في كانون الأوّل/ديسمبر 2018، قبل أن تؤكده في مهامه في آذار/مارس 2019 بعقد لثلاثة أعوام.

وقال سولشار (48 عاماً) للموقع الرسمي للنادي "الجميع يعلم الشعور الذي أكنّه لهذا النادي، وانا سعيد للتوقيع على هذا العقد الجديد".

وتابع "هو وقت مثير بالنسبة لمانشستر يونايتد، لقد بنينا تشكيلة مع توازن جيد من اللاعبين الشبان وأصحاب الخبرة وهم جميعهم يشعرون بتعطش للنجاحات".

Our past. Our present. 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲.



✍🇳🇴 We are delighted to announce that Ole has signed a new deal with the club! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 24, 2021

ونجح سولشار في الموسم المنصرم في قيادة الفريق إلى المركز الثاني في الدوري الممتاز، وإلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" والتي خسرها أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح 10-11 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويأتي إعلان إدارة "الشياطين الحمر" عن تمديد عقد مدربه النرويجي يعد يوم من إعلان التعاقد مع الجناح جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند الألماني حتى 2026 مقابل 85 مليون يورو.

وأردف سولشاير الساعي إلى احراز لقب الدوري مع يونايتد للمرة الأولى منذ 2013 "لديّ طاقم تدريبي رائع إلى جانبي، ونحن جميعاً على استعداد للمضي قدماً والقيام بهذه الخطوة الإضافية في رحلتنا".

وأضاف "يريد مانشستر يونايتد الفوز في أكبر وأفضل الكؤوس وهذا ما نصارع من أجله. لقد تطورنا، في الملعب وخارجه، وهذا سيستمر في المواسم المقبلة".

وختم "لا أطيق الانتظار للوقوف أمام ملعب أولد ترافورد ممتلئ بالجماهير وانطلاق الموسم الجديد".