وأنهى كافاني بالتالي التكهنات حول مستقبله بتوقيع عقد جديد لمدة عام واحد مع "الشياطين الحمر".

وانضم كافاني إلى يونايتد في صفقة انتقال حر في الموعد النهائي للانتقالات في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وأحرز 15 هدفًا في أول موسم له في الدوري الإنكليزي.

وعلّق الأوروغوياني قائلا": "على مدار الموسم، تعلقت بالنادي وبكل ما يمثله. أشعر بعلاقة عميقة مع زملائي في الفريق والموظفين الذين يعملون وراء الكواليس هنا. إنهم يعطونني دافعًا إضافيًا كل يوم وأنا أعلم أنه يمكننا معًا تحقيق أشياء مميزة".

وامتدح كافاني مدربه النرويجي أولي غونار-سولشار معلقاً: "منذ اللحظة الأولى التي وصلت فيها ، شعرت بثقة المير الفني. كلاعب، يمنحك هذا الاعتقاد فرصة مثالية للعب أفضل ما لديك وأريد أن أشكره على ذلك".