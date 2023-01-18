ووقع على هدف يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديش 43، فيما جاء هدف التعادل لأصحاب الديار بواسطة الفرنسي ميشال أوليس 90+1.

وصار يونايتد في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل الرابع. وبفارق الأهداف خلف الجار اللدود مانشستر سيتي الذي يستضيف توتنهام الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.

أما كريستال بالاس فأصبح رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وكان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه العاشر توالياً في مختلف المسابقات والسادس توالياً في الدوري والثالث عشر هذا الموسم.

وفضلاً عن التعادل المخيب، مني مانشستر يونايتد ضربة موجعة عندما تلقى لاعب وسطه الدولي البرازيلي كازيميرو، أفضل لاعب في المباراة، بطاقة صفراء هي الرابعة له هذا الموسم وستحرمه من خوض القمة ضد أرسنال الأحد.