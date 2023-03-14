اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء بسبب التدخل الذي واجهه ضد كارلوس ألكاراث لاعب ساوثهامبتون، وهي البطاقة الحمراء الثانية على التوالي لكاسيميرو في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإن;ليزي الممتاز، ما يعني مواجهة كاسيميرو حظرا من أربع مباريات محلية، بسبب تراكم البطاقات الحمراء.
مانشستر يونايتد يقرر عدم استئناف البطاقة الحمراء لكاسيميرو
اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء بسبب التدخل الذي واجهه ضد كارلوس ألكاراث لاعب ساوثهامبتون، وهي البطاقة الحمراء الثانية على التوالي لكاسيميرو في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإن;ليزي الممتاز، ما يعني مواجهة كاسيميرو حظرا من أربع مباريات محلية، بسبب تراكم البطاقات الحمراء.
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