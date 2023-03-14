اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الحمراء بسبب التدخل الذي واجهه ضد كارلوس ألكاراث لاعب ساوثهامبتون، وهي البطاقة الحمراء الثانية على التوالي لكاسيميرو في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الإن;ليزي الممتاز، ما يعني مواجهة كاسيميرو حظرا من أربع مباريات محلية، بسبب تراكم البطاقات الحمراء.

