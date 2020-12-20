وضرب الشياطين الحمر بقوة في الشوط الأول وتحديداً في الدقائق الأولى من المباراة حيث أحرز سكوت مكتوميناي هدفين خاطفين في الدقيقتين 2 و3 محرزاً أسرع ثنائية في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 20 سجل برونو فيرنانديش الهدف الثالث قبل أن يحرز المدافع فيكتور لينديلوف الهدف الرابع في الدقيقة 37 وقبل نهاية الشوط الأول بثلاثة دقائق أحرز ليام كوبر هدف ليدز يونايتد الأول.

وعاود مانشستر يونايتد سيطرته الكاملة مع بداية الشوط الثاني، وتمكن دانيل جيمس من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 66 قبل أن يختتم فيرنانديش مهرجان أهداف فريقه بتسجيله الهدف السادس من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 73 أحرز ستيوارت دالاس هدف ليدز الثاني.

ووضع الفوز العريض مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 26 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف أمام إيفرتون وبنقطة أمام توتنهام الخاسر الأكبر في المرحلة الرابعة عشرة والذي كان متصدراً قبل أيام قليلة، حيث تراجع فريق المدرب جوزيه مورينيو إلى المركز الخامس بـ25 نقطة عقب سقوطه على أرضه أمام ليستر سيتي الوصيف حالياً بثنائية نظيفة.

من جانب آخر تلقى ليدز خسارته السابعة هذا الموسم مقابل 5 انتصارات وتعادلين فتجمد رصيده عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

