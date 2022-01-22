وكانت المباراة تتجه إلى التعادل بدون أهداف حتى تمكن ماركوس راشفورد من تسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع فرفع رصيد فريقه إلى 38 نقطة ليقتنص المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة أمام وست هام ذاته (37 نقطة).

والفوز هو الحادي عشر لمانشستر يونايتد مقابل خمسة تعادلات وست هزائم، فيما لقي وست هام خسارته الثامنة هذا الموسم مقابل 11 انتصار و4 تعادلات.

تفاصيل اللقاء

وفرض "الشياطين الحمر" سيطرة شبه تامة على المباراة منذ بدايتها، وكانت أولى الفرص في الدقيقة 16 عندما توغل مايسون غرينوود من الجهة اليمنى وسدّد في الدفاع.

وأرسل البرتغالي برونو فيرنانديش عرضية مرت أمام رأس مواطنه كريستيانو رونالدو قبل أن تجاور القائم (20).

ولم يثمر الضغط الهجومي أهدافاً، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تألق الحارس الفرنسي ألفونس أريولا في صد هجمات يونايتد أبرزها تسديدة البرازيلي فريد (49).

وكاد وست هام يفاجئ مضيفه ويفتتح التسجيل بعدما تابع جارود بوين كرة أبعدها دفاع يونايتد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم (54).

وتواصل الاندفاع الهجومي ليونايتد وسط اعتماده على التسديد من خارج المنطقة، غير أن ذلك لم يغيّر شيئاً في النتيجة.

وفيما ظنّ الجميع أن المباراة تتجه إلى تعادل سلبي، كان لـ"الشياطين الحمر" رأي آخر، حينما استلم الأوروغوياني إدينسون كافاني كرة بينية إلى داخل منطقة الجزاء، حوّلها عرضية أرضية استقبلها راشفورد على القائم البعيد بلمسة أسكنها في الشباك (90+3).

نيوكاسل يحقق فوزاً ثميناً

من جهة ثانية، حقق نيوكاسل فوزاً مستحقاً على ليدز يونايتد 1-صفر، بهدف سجله جونجو شيلفي (75).

وبالتالي، رفع نيوكاسل الذي يقبع في مناطق خطر الهبوط، رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما بقي ليدز في المركز الخامس عشر مع 22 نقطة.

