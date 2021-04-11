وافتتح توتنهام التسجيل عبر هيونغ مين سون في الدقيقة 40 بعد أن استغل تمريرة حاسمة وصلته من لوكاس مورا، وتمكن فريد من إدراك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.

واستطاع أدينسون كافاني إحراز الهدف الثاني للشياطين الحمر من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 79 مستغلاً كرة عرضية من البديل ماسون غرينوود، الذي عاد وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة (90+6) من تسديدة صاروخية بيمناه من داخل منطقة جزاء توتنهام.

كان كافاني قد تقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة 34 إلا أن حكم اللقاء ألغى الهدف بعد أن أثبتت تقنية الفيديو أن سكوت مكتوميناي قد وجه لكمة إلى سون الذي سقط على الأرض قبل أن تستكمل اللعبة وتختتم بهدف كافاني.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 63 نقطة معززاً رصيده في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 49 نقطة في المركز السابع

كما حقق يونايتد فوزه الرابع توالياً مؤكداً استعداداه الجيد لاستضافة غرناطة الاسباني الخميس المقبل في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" علماً أنه فاز بثنائية نظيفة ذهاباً.

وحرم فريق "الشياطين الحمر" مضيفه من الفوز عليه ذهاباً وإياباً في موسم واحد للمرة الاولى منذ موسم 1989-1990.

وقلب يونايتد نتائجه رأساً على عقب منذ خسارة الذهاب، خلافاً لتوتنهام الذي بدأ بالتراجع و يحتل راهناً المركز السابع، إلى خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الـ23 الاخيرة خارج قواعده (14 فوزاً و8 تعادلات)، مكرراً إنجاز أرسنال في الفترة بين آب/أغسطس 2001 وأيلول/سبتمبر 2002 عندما حافظ على سجله خالياً من الخسارة 23 مباراة، علماً بأن أرسنال يملك أطول سلسلة لسجل دون خسارة في الدوري (27 مباراة) حققه في الفترة بين نيسان/أبريل 2003 وأيلول/سبتمبر 2004.

تفاصيل المباراة

نجح سون في منح التقدم لتوتنهام اثر هجمة منسقة بدأها الفرنسي تانغوي ندومبيليه بتمريرة إلى الدولي هاري كاين عند حافة المنطقة فلعبها من لمسة واحدة إلى الدولي البرازيلي لوكاس مورا المتوغل داخل المنطقة ومررها بدوره الى الدولي الكوري الجنوبي غير المراقب فتابعها بيسراه على يمين الحارس هندرسون (40).

وهو الهدف الأول لسون في 14 مباراة في مختلف المسابقات وتحديداً منذ تسجيله الهدف الثاني في مرمى وست بروميتش ألبيون (2-صفر) في السابع من شباط/فبراير الماضي في الدوري المحلي.

ونجح البرازيلي فريد في إدراك التعادل عندما استغل كرة مرتدة من لوريس إثر انفراد لكافاني فتابعها بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (57).

وكاد سون يعيد التقدم لتوتنهام بعد ثلاث دقائق بتسديدة زاحفة بيناه من داخل المنطقة أبعدها دين بقدمه قبل أن يشتتها الدفاع (60).

وأنقذ لورس مرماه من هدف محقق بابعاده بصعوبة تسديدة قوية للدولي البرتغالي برنو فرنانديش إلى ركنية (63).

وحذا حذوه دين بابعاده بقدمه اليمنى تسديدة لكاين من مسافة قريبة (72).

ومنح كافاني الفوز ليونايتد بارتماءة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لمايسون غرينيوود، بديل ماركوس راشفورد (79).

وكاد كافاني يسجل بالخطأ في مرمى فريقه بضربة رأسية ارتدت من القائم الايمن (82).

ووجه غرينوود الضربة القاضية لتوتنهام بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من الفرنسي بول بوغبا فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيمناه على يسار لوريس (90+6).