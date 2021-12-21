وقال النادي في بيان "بدأ لاعبو مانشستر يونايتد العودة إلى التدريبات عبر مراحل في وسط كارينغتون".

وأضاف "توقفت أنشطة الفريق الأول في المركز الأسبوع الماضي بسبب سلسلة حالات كوفيد-19 داخل النادي، لكنها استؤنفت صباح الثلاثاء".

وأجلت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز مباراتين لمانشستر يونايتد ضد مضيفه برنتفورد في المرحلة السابعة عشرة وضيفه برايتون في المرحلة الثامنة عشرة التي شهدت تأجيل ست مباريات من أصل عشر لأسباب صحية.

وتابع النادي "مع بداية هذه العودة إلى طبيعتها، سيكون لدى المدرب رالف رانغنيك وفريقه الوقت للاستعداد للمباراة المقبلة ضد نيوكاسل في الدوري الاثنين".

وكانت الرابطة قررت الإثنين مواصلة برنامج مبارياتها بشكل طبيعي، على الرغم من مواجهة العديد من الفرق لارتفاع في الاختبارات الإيجابية.

وقالت الرابطة التي أجلت عشر مباريات على مدى الأيام الثلاثة الماضية "نيتنا بشكل جماعي الحفاظ على جدول المباريات الحالية عندما يكون ذلك آمنًا".