ورفع يونايتد رصيده الى 31 نقطة بعد تحقيقه فوزه الثامن هذا الموسم، مقلصاً الفارق مع تشيلسي الرابع إلى نقطة ومتقدماً على كل من توتنهام السادس وولفرهامبتون السابع بنقطة، علماً أن الأخير يخوض مباراته الأحد خارج أرضه أمام ليفربول المتصدر.

وسجل هدفي "الشياطين الحمر" كل من الفرنسي أنطوني مارسيال (44) وماركوس راشفورد في الوقت بدل الضائع (90+5).

وهدد الضيوف بداية عن طريق راشفورد الذي سدد كرة قوية من ركلة ثابتة بعيدة المدى تصدى لها الحارس نيك بوب (13)، قبل أن ترتطم كرة المهاجم الانكليزي إثر تسديدة بيمناه من خارج المنطقة بالقائم الأيسر (19).

واصل رجال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار سيطرتهم وكاد مارسيال أن يمنحهم التقدم إلا أن المدافع الاسكتلندي فيل باردسلي أنقذ الكرة من على خط المرمى (34).

وحصل الفرنسي على مبتغاه بعد أن انتزع زميله البرازيلي أندرياس بيريرا الكرة من الخصم على الجهة اليمنى ومررها عرضية بينية إلى داخل المنطقة، لحق بها مارسيال قبل أن يضعها على يسار بوب (44).

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول، حيث واصل يونايتد سيطرته وكان قريباً من مضاعفة النتيجة عبر مارسيال أيضاً بعد أن وصلته الكرة إلى المنطقة بتمريرة من بيريرا، الا أن الحارس تصدى لتسديدته (55).

وكاد أصحاب الأرض يدركون التعادل بعدما سدد باردسلي كرة مباغتة بيمناه من خارج المنطقة، كانت الأولى لفريقه على المرمى في المباراة، تصدى لها ببراعة الحارس الإسباني دافيد دي خيا في أسفل الزاوية اليمنى (69).

وأهدر مارسيال فرصة مضاعفة تقدم فريقه عندما وصلته الكرة داخل المنطقة، وبدا المرمى مشرعاً أمامه الا أنه لم يسدد باتجاهه قبل أن يخسر الكرة.

وحين تقدم لاعبو بيرنلي في الدقائق الأخيرة في محاولة لادراك التعادل، شن لاعبو يونايتد هجمة مرتدة ومرر الويلزي دانيال جايمس الكرة إلى راشفورد الذي انطلق بها نحو المرمى مراوغاً الحارس قبل أن يسكنها الشباك (90+5).