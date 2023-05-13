

على ملعب أولد ترافورد، سجل الفرنسي أنتوني مارسيال الهدف الأول للشياطين الحمر من داخل المنطقة بعد عرضية من البرازيلي أنتوتي (32)، قبل أن يضيف البديل الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع.

وبعد أن بدا مانشستر يونايتد في طريقه لضمان تأهل مريح إلى المسابقة القارية، مُني بخسارتين تواليًا في المرحلتين الماضيتين ليجد نفسه وسط مطاردة ليفربول الذي استعاد مستوياته مؤخرًا.

ورفع يونايتد رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل الثالث، وخلفهما ليفربول بفارق أربع نقاط ويحل على ليستر سيتي الذي يكافح للبقاء بين الكبار الاثنين في ختام المرحلة.

وتبددت آمال توتنهام في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري الأبطال بسقوطه ضد مضيفه أستون فيلا 2-1 ليتساوى الفريقان مع 57 نقطة في المركزين السادس والسابع تواليًا.

تقدّم أستون فيلا عبر جايكوب رامسي (8) والبرازيلي دوغلاس لويز (72)، فيما سجل هاري كاين هدف النادي اللندني من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة (90).

وبعد أن حقق في المرحلة الماضية فوزه الأول في الدوري بعد سلسلة نتائج سلبية، انتكس تشلسي مجددًا بسقوطه في فخ التعادل على أرضه ضد نوتنغهام فوريست 2-2.

تأخر النادي اللندي بهدف النيجيري تايو أونيي (13)، قبل أن يتقدم بثنائية رحيم ستيرلينغ بعد الاستراحة (51 و58).

لكن النيجيري عاد وسجل هدفه الشخصي الثاني (62) ليزيد من مآسي فريق المدرب فرانك لامبارد الذي يقبع في المركز الحادي عشر مع 43 نقطة.

وتغلب كريستال بالاس الثاني عشر على ضيفه بورنموث الرابع عشر بهدفي إيبيريتشي إيزه (39 و58).

