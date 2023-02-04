

وتناوب على تسجيل هدفي "الشياطين الحمر" كل من البرتغالي برونو فيرنانديش (7 من ركلة جزاء) وماركوس راشفورد (62).

في المقابل بصم الغاني جيفري شلوب على الهدف الوحيد للضيوف في الدقيقة (76).

وشهدت المواجهة طرد متوسط الميدان البرازيلي لليونايتد كاسيميرو في الدقيقة (71).

وبهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 42 نقطة بينما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 24 نقطة.

وكان اليونايتد قد عجز عن تحقيق الانتصار في آخر مباراتين له في البريميرليغ إذ تعادل مع كريستال بالاس بالذات (1-1) في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة ثم انقاد للهزيمة أمام آرسنال (3-2) في المرحلة الحادية والعشرين.