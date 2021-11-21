وكان يونايتد لقي خسارة مذلة خارج ملعبه من واتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار المرحلة الثانية عشرة من الـ"بريميرليغ"، وكانت تلك هي الخسارة الخامسة للفريق المدجج بالنجوم في آخر سبع مباريات خاضها في المسابقة ما جعل الفريق يتراجع إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن تشيلسي المتصدر.

وقال النادي في بيان رسمي "يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن أولي غونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق:" مشيراً إلى أن مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة مؤقتة في المباريات المقبلة.

وأضاف "سيظل أولي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب".

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager.



Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

وتولى سولشار مهمة تدريب الشياطين الحمر كمدرب مؤقت في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2018 بعد إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق ثم سريعاً تم تثبيته في منصبه على خلفية النتائج الجيدة التي حققها والتي كان أبرزها التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019.

وكان سولشار جدد عقده مع الشياطين الحمر لثلاث سنوات جديدة في تموز/يوليو الماضي وسيحصل بالتالي على تعويضات بقيمة 7.5 ملايين جنيه.