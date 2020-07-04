

واصل مانشستر يونايتد تألقه وضغطه على ليستر سيتي وتشيلسي في المنافسة على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتحقيقه الفوز الثالث على التوالي معمقا جراح ضيفه بورنموث صاحب المركز قبل الأخير.

وسجّل مايسون غرينوود (29 و54)، وماركوس راشفورد (35 من ركلة جزاء)، والفرنسي أنتوني مارسيال (45+2) والبرتغالي برونو فرنانديش (59) أهداف مانشستر يونايتد، وجونيور ستانيسلاس (16) وجوشوا كينغ (49 من ركلة جزاء) هدفي بورنموث.

ورفع يونايتد رصيده إلى 55 نقطة وارتقى مؤقتا إلى المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام تشيلسي الذي يستضيف واتفورد لاحقا، في حين تعقدت مهمة بورنموث في البقاء بتجمد رصيده عند 27 نقطة.

