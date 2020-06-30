سجّل لاعب الوسط البرتغالي برونو فرنانديش ثنائية وقاد فريقه مانشستر يونايتد إلى فوزه الخامس في آخر سبع مباريات واستعادة المركز الخامس في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تغلبه بسهولة على مضيفه برايتون 3-صفر الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين.

وسجل فرنانديش هدفين (29 و50)، بعد افتتاح الشاب مايسون غرينوود التسجيل للشياطين الحمر (16) الذين قدموا افضل مستوياتهم هذا الموسم.

ورفع يونايتد رصيده الى 52 نقطة في المركز الخامس، بفارق الاهداف عن ولفرهامبتون، ومضيّقا الفارق على تشلسي الرابع (54 نقطة) الذي يحل الأربعاء على جاره وست هام، في ظل الصراع القوي على بطاقات التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وهذه المباراة الـ15 تواليا في مختلف المسابقات، ينجح فيها يونايتد بتفادي الخسارة.

والحق يونايتد الخسارة الأولى ببرايتون الخامس عشر في أربع مباريات، تعادل في آخرها مع ليستر القوي وفاز قبلها على آرسنال.

وأجرى النرويجي اولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد ثمانية تغييرات على التشكيلة التي فازت على نوريتش شيتي 2-1 بعد التمديد منتصف الأسبوع في ربع نهائي مسابقة الكأس.

وافتتح يونايتد التسجيل عندما انسل غرينوود (19 عاماً) بين مدافعي المضيف، وأطلق بيسراه أرضية هزت الشباك (16)، رافعاً رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وعزز فرنانديش النتيجة بعد مجهود من الفرنسي بول بوغبا، وتسديدة من حافة المنطقة للاعب سبورتينغ البرتغالي السابق هزت الشباك (29).

ومن هجمة مرتدة خاطفة، أضاف يونايتد الثالث بعد عرضية من غرينوود تابعها فرنانديش الذي أصاب القائم في الشوط الاول، جميلة وقوية على الطاير من مسافة قريبة (50).

ورفع فرنانديش رصيده إلى ستة اهداف منذ قدومه شتاء من سبورتينغ.

ويبدو يونايتد اكثر صلابة في خط الدفاع، اذ حافظ على نظافة شباكه ثماني مرات في آخر 13 مباراة في الدوري.

ويستعد يونايتد لسلسلة من المباريات السهلة في الدوري أمام بورنموث، أستون فيلا ووست هام.

