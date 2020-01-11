تجاوز مانشستر يونايتد نكسة خسارته أمام ارسنال (صفر-2) في الدوري ومانشستر سيتي (1-3) في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، وحصد النقاط أمام ضيفه نوريتش سيتي متذيل الترتيب 4-صفر، في ظل تألق مهاجمه الشاب ماركوس راشفورد الذي خاض مباراته المئتين مع فريقه السبت ضمن الجولة 22 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وضع الدولي راشفورد فريق المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير في المقدمة، عندما تابع على باب المرمى عرضية ساقطة مقشرة من الاسباني خوان ماتا (27) وانقذ الحارس الدولي الاسباني دافيد دي خيا "الشياطين الحمر" من هدف التعادل، حارما الشاب تود كانتويل من تسديدة لولبية جميلة (43).

ولعب قائد دفاع يونايتد هاري ماغواير اساسيا برغم التقارير حول ابتعاده فترة اضافية لاصابة في وركه، فيما شارك الايرلندي اليافع آدم ايداه (18 عاما) بدلا من هداف نوريتش الفنلندي تيمو بوكي المصاب.

سارع يونايتد في الحصول على ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني عبر الظهير الايسر الشاب براندون وليامس، ترجمها راشفورد قوية أحسن الحارس الهولندي تيم كرول تقديرها دون ان يتمكن من صدها (52)، ليرفع راشفورد رصيده الى 14 هدفا.

ضرب يونايتد بالثالث سريعا بتوقيع الفرنسي أنتوني مارسيال الخالي من الرقابة برأسية اثر عرضية اخرى من ماتا (54)، ثم قضى البديل مايسون غرينوود (18 عاما) على آمال الضيوف بأرضية محكمة من حدود المنطقة (76)، ليحقق يونايتد فوزه السابع في آخر ثماني مباريات على نوريتش الذي فاز بدوره مرة يتيمة في آخر 17 مباراة في الدوري.

وتعادل ولفرهامبتون السابع مع ضيفه نيوكاسل الذي افتتح له التسجيل الباراغوياني ميغل الميرون (7) قبل ان يعادل للمضيف البلجيكي لياندر دندونكر (14). وحقق ايفرتون الحادي عشر فوزه الثالث في آخر اربع مباريات على ضيفه برايتون بهدف جميل للبرازيلي ريشارليسون (38).