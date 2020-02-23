أشعل مانشستر يونايتد صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وضيّق الخناق على تشيلسي الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه واتفورد ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين الأحد.

وبات يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن تشيلسي، متقدماً بنقطة عن توتنهام السادس وشيفيلد السابع بعد أن سقط الأول 1-2 أمام البلوز السبت فيما تعادل الثاني على أرضه مع برايتون 1-1.

ودخل رجال المدرب النروجي أوليه غونار سولشار إلى اللقاء بعد تعادل (1-1) خارج الديار أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وأتت أولى الفرص الخطيرة للشياطين الحمر عندما رفع الويلزي دانيال جيمس كرة داخل المنطقة تصدى لها الحارس بن فوستر لتتهيأ أمام الظهير آرون وان بيساكا حيث كانت الزاوية اليسرى خالية إلا أن كرته مرت بجانب القائم (17).

وسجل فرنانديش هدف الافتتاح بعدما تحصل بنفسه على ركلة الجزاء إثر عرقلة من فوستر، انبرى لها مسجلاً هدفه الأول مع يونايتد (42).

وظن تروي ديني أنه سجل هدف التعادل لواتفورد عندما ارتدت الكرة التي حولها كريغ داوسون باتجاه القائم أمام ديني الذي تابعها في الشباك، إلا أن تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" أظهرت أن داوسون تابع الكرة بيده (52).

بدا تفوق يونايتد واضحاً في الشوط الثاني وأسفر ذلك عن هدف ثان حمل توقيع مارسيال بعد أن تصدى فوستر لمحاولة الفرنسي الأولى على الجهة اليسرى داخل المنطقة، إلا أن الأخير تابع الكرة ساقطة بطريقة رائعة "لوب" مسجلاً هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم (58).

وسجل الشاب مايسون غرينوود (18 عاماً) الهدف الثالث ليونايتد بعد أن وصلته الكرة داخل المنطقة من فرنانديش، سددها بطريقة رائعة بيسراه في أعلى الزاوية اليمنى عجز فوستر عن التصدي لها (75)، رافعاً رصيده إلى 11 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكاد البديل النيجيري أوديون إيغالو أن يسجل هدفه الأول مع يونايتد بعد أن وصل إلى أولدترافورد على سبيل الإعارة من شنغهاي شينوا الصيني في سوق الانتقالات الشتوية، إلا أن الدفاع تصدى لمحاولته.

جوتا من التألق الأوروبي إلى المحلي

وقاد البرتغالي ديوغو جوتا فريقه ولفرهامبتون إلى الفوز على نوريتش المتذيل بثلاثية نظيفة سجل منها ثنائية، حيث بات في رصيد "الذئاب" 39 نقطة في المركز الثامن.

وكان جوتا سجل "هاتريك" الخميس خلال فوز فريقه برباعية نظيفة على إسبانيول الإسباني في ذهاب الدور الـ32 من الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

سجل "الذئاب" الهدف الأول بعد لعبة جماعية وصلت خلالها الكرة إلى الايرلندي مات دوهرتي داخل المنطقة مرّرها إلى جوتا الذي التف بذكاء حول نفسه وسدد بيسراه في منتصف المرمى (19).

وأضاف جوتا الثاني بعد عرضية من المغربي رومان سايس من داخل المنطقة تابعها البرتغالي من مسافة قريبة مفلتاً من التسلل (30).

وبدأ رجال المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو الشوط الثاني من حيث أنهوا الأول، وكاد جوتا أن يحقق الهاتريك للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام، إلا أن القائم كان في المرصاد لكرته لترتد الكرة امام المكسيكي راؤول خيمينيز الذي تابع الكرة بسهولة في المرمى (50).

وهو الهدف الثاني عشر للدولي المكسيكي في الـ "برمير ليغ" هذا الموسم.