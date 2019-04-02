وفي مباراة أنهاها بعشرة لاعبين بعد طرد آشلي يونغ في بداية الشوط الثاني لنيله الانذار الثاني، فرّط يونايتد بتقدمه المبكر نسبيا بهدف الاسكتلندي سكوت ماكتوميني (13)، وتلقى هدفين من البرتغالي ديوغو جوتا (25) ومدافعه كريس سمولينغ خطأ في مرمى فريقه (77).

وبهذه النتيجة، تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند 61 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً تساويا بالنقاط مع توتنهام الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، وبفارق نقطتين عن أرسنال الثالث (63 نقطة)، ونقطة أمام تشيلسي السادس.

وهي الخسارة هي الثانية ليونايتد في آخر ثلاث مباريات له في الدوري الممتاز بعد سقوطه أمام مضيفه أرسنال في المرحلة ما قبل الماضية بثنائية نظيفة. كما أنها الخسارة الثانية فقط في الدوري المحلي للفريق في عهد مدربه النرويجي أولي غونار سولشار الذي حل في كانون الأول/ديسمبر الماضي بديلا من البرتغالي جوزيه مورينيو المقال.

وأتت الخسارة بعد أيام فقط من إعلان يونايتد تثبيت سولشار في منصبه لثلاثة أعوام، علما بأنه عين بداية بشكل مؤقت خلفا لمورينيو حتى نهاية الموسم الحالي، لكن النتائج الإيجابية التي حققها دفعت للاحتفاظ به.

وبدأ يونايتد مباراة الثلاثاء بضغط هجومي أثمر محاولة خطرة بكرة رأسية للبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة الخامسة من مسافة قريبة، تصدى لها بنجاح حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو.

ولم يتأخر يونايتد في هز شباك باتريسيو، عندما سدد ماكتوميني كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء اخترقت الشباك على يمين حارس ولفرهامبتون (13)، مسجلا الهدف الأول له بقميص "الشياطين الحمر".

ودفع يونايتد غاليا ثمن إضاعة مهاجمه الدولي جيسي لينغارد فرصة خطرة في الدقيقة 17 بكرة رأسية من مسافة قريبة، إذ لم يتأخر الفريق المضيف في معادلة النتيجة مستغلا خطأ دفاعيا قاتلا من البرازيلي فريد الذي فقد الكرة في منطقة فريقه، فاستفاد لاعبو ولفرهامبتون من الفرصة وأوصلوا الكرة بطريقة متقنة إلى جوتا الذي حولها إلى يسار حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا (25).

وانقلب الحال في الشوط الثاني مع تلقي يونغ الانذار الثاني لعرقلة قاسية على جوتا نفسه (56). وبعد 20 دقيقة، تمكن ولفرهامبتون من تسجيل الهدف الثاني إثر ارتباك دفاعي في منطقة جزاء يونايتد، انتهى بتحويل سمولينغ الكرة إلى داخل مرماه.

هبوط فولهام

وضمن نفس المرحلة هبط فولهام من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعد الهزيمة 4-1 أمام مستضيفه واتفورد ليبتعد بفارق 16 نقطة عن منطقة الأمان قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

وسيلعب فولهام في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل مع هدرسفيلد تاون الذي ودّع رسمياً دوري الأضواء الأسبوع الماضي.

