وافتتح بول بوغبا التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 18 قبل أن يتمكن جاي رودريغيز من إدراك التعادل في الدقيقة 47.

ورفع يونايتد رصيده بذلك إلى 39 نقطة في المركز الخامس بينما رفع بيرنلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وكان يونايتد صاحب الأفضلية منذ البداية رغم جلوس هدافه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء، وافتتح التسجيل مبكراً عبر رأسية لقطب دفاعه الدولي الفرنسي رافايل فاران لكن الهدف ألغي بداعي خطأ ارتكبه القائد هاري ماغواير بحق رودريغيز قبل وصول الكرة من ركلة حرة جانبية إلى مدافع ريال مدريد الإسباني السابق (13).

ولم يتأخر فريق "الشياطين الحمر" في افتتاح التسجيل عبر بوغبا عندما تلقى كرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من لوك شو تابعها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس (18).

وعزز يونايتد تقدمه بعد ثلاث دقائق عندما مرر ماركوس راشفورد كرة عرضية من مسافة قريبة تابعها المدافع بن مي بالخطأ في مرماه، لكنه ألغي بداعي خطأ ارتكبه بوغبا على المدافع إريك بيترز قبل وصول الكرة إلى راشفورد (21).

ونجح بيرنلي في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني إثر هجمة منسقة وصلت خلالها الكرة إلى المهاجم الهولندي العملاق فاوت فيخهورست، المنضم حديثا من فولفسبورغ الألماني، فتلاعب بماغواير والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي ومررها إلى رودريغيز غير المراقب، فتوغل داخل المنطقة منفرداً بالحارس الاسباني دافيد دي خيا وتابعها داخل شباكه (47).

وكاد فيخهورست يفعلها بتسديدة قوية "على الطاير" من خارج المنطقة أبعدها دي خيا بصعوبة إلى ركنية لم تثمر (52).

ودفع المدرب الالماني رالف رانغنيك برونالدو مكان الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة 68، وكاد الدون البرتغالي يفعلها برأسية من مسافة قريبة فوق المرمى (78) في أخطر فرصة ليونايتد في الدقائق المتبقية من المباراة.