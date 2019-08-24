استمرت مشاكل مانشستر يونايتد مع ركلات الجزاء والأخطاء الدفاعية ليتلقى هزيمة مفاجئة من ضيفه كريستال بالاس 2-1 اليوم السبت في الأسبوع الثالث من مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز.



وافتتح الغاني جوردان أيو أهداف المباراة من كرة طويلة حولها له مواطنه سشلوب في الدقيقة الثانية والثلاثين.

وضغط مانشستر يونايتد كثيراً بهدف التعديل وأهدر أكثر من كرة خطرة أبرزها ركلة الجزاء التي أضاعها راشفورد قبل ثلث ساعة على النهاية.



وتمكّن الويلزي جيمس من إدراك التعادل في الوقت القاتل (89) ليعزّز آمال عشاق الشياطين الحمر بخطف اللقاء لكن الرد جاء عكسياً بهدف من الهولندي فان آنهولت في الوقت بدل الضائع (90+3).

وتجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط في الوقت الذي حقق به كريستال بالاس انتصاره الأول هذا الموسم معادلاً رصيد أبناء النرويجي سولشاير.

وتذوّق ساوثهامبتون طعم النقاط أخيراً بفوزه على مستضيفه برايتون هوف ألبيون بهدفي المالي دجينيبو وريدموند (55 و 90) علماً أنّ الخاسر عانى من النقص العددي إثر طرد الروماني أندوني في أول نصف ساعة.