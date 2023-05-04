وواصل برايتون نتائجه الجيدة في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم بخطفه الفوز 1-0 أمام ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وسجّل الأرجنتيني ماكاليستر هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء 90+9.

ووصل برايتون إلى النقطة الخامسة والخمسين بالمركز السادس، بينما توقف رصيد يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن نيوكاسل الثالث.

وأنعشت خسارة يونايتد الأمل أمام ليفربول لخطف المركز الرابع حيث بات زملاء محمد صلاح يتخلفون بفارق أربع نقاط فقط عن كتيبة تين هاخ مع مباراة أقل لمانشستر يونايتد.