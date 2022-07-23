مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود من قبل beIN SPORTS July 23, 2022 22:12 3:28 دقيقة يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى استعادة بريقه المفقود بمساعدة مدربه الجديد إيريك تين هاخ في وقت يترقب فيه جمهورُ اليونايتد كيف سيظهر فريقُه في الموسم الجديد. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد -آخر الفيديوهات 3:28 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لاستعادة بريقه المفقود 1:05 دقيقة نيمار يسعى للاستعداد بشكل جيد للموسم القادم 1:08 دقيقة غالتييه يشيد بمستوى لاعبيه على الصعيد الهجومي 0:56 دقيقة فينغيغارد يقترب من التتويج بلقب طواف فرنسا 0:58 دقيقة بيريتيني يصعد إلى نهائي بطولة غشتاد للتنس 0:29 دقيقة الإيطالي موسيتي يبلغ نهائي بطولة هامبورغ للتنس 0:34 دقيقة لوكلير أول المنطلقين أمام ثنائي ريد بول 0:37 دقيقة تقارير: كوندي على أعتاب الانضمام لبرشلونة 0:59 دقيقة منتخب لبنان يبلغ نهائي كأس آسيا لكرة السلة 1:41 دقيقة مويس يتحدث عن إصابة الدولي المغربي نايف أكرد