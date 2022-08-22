افتتح جيدون سانشو النتيجة في الدقيقة 16 بهدف ذكي بعد أن تلاعب بدفاع ليفربول، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص النجم المصري محمد صلاح النتيجة بهدف في الدقيقة 82 برأسه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس دي خيا، ليحصد "الشياطين الحمر" أول ثلاث نقاط منذ انطلاق البرميرليغ في مباراة قرر فيها المدرّب الهولندي إريك تان هاغ عدم إشراك البرتغالي كريستيانو رونالدو إلا في الدقائق الأربع الأخيرة.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، في حين فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله في أول مباراتين.

وكان المئات من مشجّعي "الشياطين الحمر" تجمعوا في محيط ملعب "أولد ترافورد" قبيل انطلاق المباراة، مطالبين برحيل عائلة غلايزر الأميركية، مالكة النادي الإنكليزي.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "غلايرز خارجاً"، "أحبوا يونايتد وابغضوا عائلة غلايزر"، و"متحدون ضد عائلة غلايزر"، إلى جانب هتافات قاسية تجاه ملاك النادي، مطالبين ببيع النادي.

وتتهم الجماهير العائلة التي استحوذت على النادي في العام 2005، بالوقوف وراء التراجع الرياضي للنادي المهيمن سابقاً في إنكلترا.