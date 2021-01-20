استعاد مانشستر يونايتد صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بعدما هزّ بول بوغبا الشباك في الشوط الثاني ليمنحه الفوز 2-1 على مضيفه فولهام الأربعاء.

وفقد فريق المدرب أولي غونار سولشار الصدارة لصالح ليستر سيتي أمس الثلاثاء ثم مانشستر سيتي في وقت سابق من اليوم لكنه ردّ بانتصاره الثامن خارج ملعبه هذا الموسم.

ورفع يونايتد رصيده إلى 40 نقطة من 19 مباراة متقدما بنقطتين على سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، وليستر سيتي.

وبدا يونايتد في مأزق عندما أكمل أديمولا لوكمان بداية رائعة لصاحب الأرض بافتتاح التسجيل بعد خمس دقائق.

لكن يونايتد تجاوز بدايته المتواضعة وأدرك الأوروغواياني إدينسون كافاني التعادل من مدى قريب في الدقيقة 21 بعد خطأ من الحارس ألفونس أريولا.

ووضع الفرنسي بول بوغبا فريقه في المقدمة في الدقيقة 65 بتسديدة قوية في شباك أريولا.

وبقي "الشياطين الحمر" من دون هزيمة للمباراة الثالثة عشرة تواليًا في الدوري منذ سقوطهم أمام أرسنال في المرحلة السابعة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.