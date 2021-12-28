وحسب المتداول في وسائل الإعلام فإن عرضَ إشبيلية يغطي فقط نصفَ أجر مارسيال والذي يُعتقد أنه يبلغ نحو مائتي ألف دولار أسبوعياً.

مارسيال كان قد انضم إلى يونايتد من موناكو في 2015 وأحرز معه تسعة وسبعين هدفاً في مائتين وثمان وستين مباراة.