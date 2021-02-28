مانشستر يونايتد يختبر قوته خارج أرضه أمام تشيلسي من قبل beIN SPORTS February 28, 2021 11:21 3:05 دقيقة سيكون تألّق مانشستر يونايتد خارج قواعده مؤخّراً محلّ اختبارٍ صعب، عندما يحلّ ضيفاً على تشيلسي في قمّة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوريّ الإنكليزيّ الممتاز. تقارير إخبارية مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة قمة ميلان وروما تحمل عنوان العودة لسكة الانتصارات 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه فياريال في مواجهة مرتقبة 3:05 دقيقة مانشستر يونايتد يختبر قوته خارج أرضه أمام تشيلسي 3:34 دقيقة ختام منافسات بطولة الشقب الدولية 0:24 دقيقة شفيونتيك تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 3:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية