مانشستر يونايتد يحل ضيفاً على آرسنال في لقاء منتظر January 22, 2023 07:48 3:02 دقيقة يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على آرسنال في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز في مباراة سيكون عنوانها البارز الصراع على الصدارة. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد آرسنال -آخر الفيديوهات 2:45 دقيقة ريال مدريد يخوض مباراة صعبة أمام بيلباو 1:31 دقيقة ليهيتشكا يقصي ألياسيم من بطولة أستراليا 1:58 دقيقة أكرد: "الركراكي لعب دوراً كبيراً في إنجاز المغرب" 2:11 دقيقة برشلونة يبحث عن الابتعاد بالصدارة من بوابة خيتافي 3:02 دقيقة مانشستر يونايتد يحل ضيفاً على آرسنال في لقاء منتظر 1:04 دقيقة ريباكينا تنهي مشوار شفيونتيك وتصعد لربع النهائي 0:39 دقيقة فوز ثمين لإشبيلية على قاديش 3:13 دقيقة الجزائر تختتم دور المجموعات بالعلامة الكاملة 3:53 دقيقة المنتخب الليبي يتغلّب على نظيره الإثيوبي 3:15 دقيقة أتليتيكو مدريد يكرم وفادة بلد الوليد بثلاثية