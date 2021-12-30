وسجل كل من الإسكتلندي سكوت مكتوميناي (8) وبن ميي (27 خطأ في مرماه) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (35) ثلاثية اليونايتد فيما دوّن آرون لينون هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 38.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 31 نقطة من 9 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

