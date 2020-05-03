وكتب حساب مانشستر الرسمي على تويتر.. ولادة نجم في مثل هذا اليوم قبل خمس ٍوأربعين سنة.. كل عام وأنت بخير

بدوره هنأ حسابُ دوري أبطال أوروبا بيكام واصفا إياه بسيد الكرات الثابتة وأرفق تغريدتَه بفيديو لأبرزِ أهدافِ بيكام مع مانشستر يونايتد وريال مدريد.