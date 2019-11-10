وضرب مانشستر يونايتد بقوة في بداية المباراة وسجل هدفين في دقيقتين عبر لاعب وسطه البرازيلي أندرياس بيريرا (17) ولاعب وسط الضيوف الهولندي دافي بروبير (19 خطأ في مرمى فريقه).

ونجح برايتون في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر مدافعه لويس دانك (64)، لكن راشفورد أعاد الفارق إلى سابق عهده بعد دقيقتين بتسجيله الهدف الثالث لفريق "الشياطين الحمر".

وهو الفوز الرابع لمانشستر يونايتد هذا الموسم والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري حيث عوّض خسارته أمام بورنموث صفر-1 في المرحلة الماضية، وأوقف انتفاضة برايتون صاحب فوزين متتاليين قبل المرحلة الثانية عشر فتجمد رصيده عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

ورفع مانشستر يونايتد، المنتشي بتأهله الخميس إلى الدور الثاني لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، رصيده إلى 16 نقطة وصعد إلى المركز السابع بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون الذي عمق جراح ضيفه أستون فيلا بالفوز عليه 2-1.

وتقدم ولفرهامبتون بهدف قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول سجله البرتغالي روبن نيفيش، وعزز الدولي المكسيكي راوول خيمينيز بالهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يقلص الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث لولفرهامبتون هذا الموسم والأول بعد ثلاث تعادلات متتالية فرفع رصيده إلى 16 نقطة، فيما مني أستون فيلا بخسارته الثالثة على التوالي والسابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.