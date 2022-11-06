وخسر مانشستر يونايتد فرصة الارتقاء إلى المركز الرابع عندما خسر من أستون فيلا 3-1 اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتناوب على أهداف الفائز كل من الجامايكي بايلي والفرنسي ديني ورامسي (7 و11 و49)، بينما جاء هدف مانشستر يونايتد بفضل لاعب أستون فيلا رامسي الذي سجّل بالخطأ في مرمى فريقه (45).

وهذه الخسارة الأولى التي يتلقاها مانشستر يونايتد منذ هزيمته أمام مانشستر سيتي 6-3 في الثاني من شهر أكتوبر الفائت.

ونجح أستون فيلا بقيادة مدربه الجديد الإسباني إيمري في العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته الجولة الماضية أمام نيوكاسل.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 23 نقطة في المركز الخامس مقابل 15 نقطة لأستون فيلا الثالث عشر.

وفي باقي المواجهات، حقق نيوكاسل يونايتد فوزاً كبيراً على مضيفه ساوثهامبتون 4-1 وكريستال بالاس على وست هام يونايتد 2-1.